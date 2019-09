Technischer Defekt nach Brand in Koblenz vermutet

Zerstörtes Haus und Einsatzkräfte in Koblenz. Foto: Thomas Frey.

Koblenz Das Feuer in einem Einfamilienhaus am Freitag in Koblenz ist mutmaßlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Nach wie vor sei unklar, wo sich der 57 Jahre alte Bewohner aufhält.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa