Teilabriss der Hochstraße Süd: Zeitplan präzisiert

Ludwigshafen Rund 25 000 Tonnen Abbruchmaterial sowie ferngesteuerte Fräsen und 2500 Baumstämme als Stützen: Die Demontage der maroden Hochstraße Süd wird eine Baustelle der Superlative. Ist Ludwigshafen dafür gerüstet?

Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen haben die Organisatoren den Zeitplan für den Abriss der maroden Verkehrsverbindung präzisiert. „Vermutlich wird am nächsten Montag der erste Baucontainer draußen stehen“, sagte der Leiter des Bereichs Tiefbau bei der Stadt, Björn Berlenbach, am Montag bei einem Pressegespräch. „Somit werden wir also offiziell Baubeginn haben mit dem Einrichten der Baustelle.“ Danach seien jedoch noch zahlreiche Details wie etwa der Stromanschluss zu regeln.