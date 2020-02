Teilabriss von Hochstraße Süd: Ludwigshafen erklärt Zeitplan

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sitzt an ihrem ersten Arbeitstag als Stadtoberhaupt am 02.01.2018 in ihrem Dienstzimmer in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Nach der Zustimmung des Bundesrats zur beschleunigten Planung von Bauprojekten informiert die Stadt Ludwigshafen heute über den Teilabriss der Hochstraße Süd. Bei dem Pressegespräch will Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) insbesondere Auskunft geben über den weiteren Zeitplan bei der vorgesehenen Demontage.

Der Bundesrat hatte am Freitag entschieden, dass 13 ausgewählte große Vorhaben per Gesetz durch den Bundestag genehmigt werden können. Dies bedeutet für die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz, dass der Nachfolgebau der Hochstraße Süd in deutlich kürzerer Zeit entstehen könnte. Ludwigshafen will ein neues Teilstück bis etwa 2025 bauen.