Teile eines Baukrans sind am Mittwochmorgen in Ludwigshafen auf zwei geparkte Autos gefallen. Verletzt worden sei dabei niemand, teilte die Polizei mit. Die Wagen seien erheblich beschädigt worden. Die Höhe des Schadens war zunächst aber nicht bekannt. An dem Kran, der gerade abgebaut wurde, hatte sich ein Bremsscharnier gelöst. Dadurch lockerte sich der Seitenarm und fiel in die Tiefe. dpa