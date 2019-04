später lesen Teile von Cannabispflanzen in Trierer Läden gefunden Teilen

In mehreren Geschäften in Trier sind bei polizeilichen Durchsuchungen am Donnerstag Teile von Cannabispflanzen gefunden worden. Diese würden nun auf ihre Wirkstoffe untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. dpa