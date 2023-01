Kernkraft : Teilweiser Atomausstieg in Belgien, mehr Kernkraft in Frankreich

Ein Block vom Kernkraftwerk Tihange geht vom Netz. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Tihange In Belgien geht der zweite Atommeiler vom Netz. Am Dienstag sollte Block 2 in Tihange abgeschaltet werden. Doch aus dem geplanten Atomausstieg bis 2025 wird nichts. Das Nachbarland hält weiter an Kernkraft fest.

Vor 20 Jahren wurde in Belgien der Beschluss gefasst: 2025 ist Schluss mit Atomkraft. Bis dahin sollten alle der damals noch sieben Kernkraftwerke abgeschaltet sein. Doch der Vollzug des Atomausstiegs verzögerte sich immer wieder. Zuletzt sorgte die Energiekrise auch im Nachbarland für ein Umdenken. Ein Ausstieg aus dem Ausstieg wurde beschlossen. Bis 2035 sollen zwei Meiler, Tihange 3 und Doel 4, am Netz bleiben. Dafür sollen sie 2025 ein Jahr abgeschaltet und grundlegend modernisiert werden.

Tihange soll heute Nacht abgeschaltet werden

Trotzdem gibt es in Belgien so etwas wie einen Teil-Atomausstieg. Nachdem im vergangenen Jahr der dritte Block der Anlage in Doel endgültig abgeschaltet wurde, sollte dies am Dienstag auch mit dem zweiten Reaktor in Tihange geschehen. Um Mitternacht sollte die Produktion dort eingestellt werden. Dann sind in Belgien noch fünf der ursprünglich sieben Atomreaktoren in Betrieb. Für drei davon soll wie geplant 2025 Schluss sein.

40 Jahre lang war dann Tihange 2 am Netz. Immer wieder sorgte die Anlage mit Pannen für Schlagzeilen. 2012 wurden Tausende kleine Risse in dem Reaktordruckbehälter festgestellt. Rheinland-Pfalz schloss sich einer Klage gegen den Weiterbetrieb von Tihange 2 an. Diese wurde 2020 allerdings abgewiesen. Tihange liegt in der Nähe von Lüttich und ist rund 140 Kilometer von Prüm entfernt.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) sieht die belgischen Atomkraftwerke weiterhin als ein Risiko an. Als feststand, dass zwei der Anlagen noch zehn Jahre länger laufen sollen, sagte, Eder unserer Redaktion: „Wir drängen auf eine umfassende Sicherheitsüberprüfung und die Beachtung aller Umweltinteressen. Vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, uns gemeinsam mit den Ländern Nordrhein-Westfalen und Saarland an der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung zur Laufzeitverlängerung der AKW Doel 4 und Tihange 3 zu beteiligen“ Gleichzeitig betonte sie, dass es sich bei der Laufzeitverlängerung um „eine selbstständige Entscheidung Belgiens“ handele.

Und wie geht es mit Tihange 2 weiter, wenn der Reaktor abgeschaltet ist? Laut belgischen Medienberichten sollen die rund 100 dort beschäftigten Mitarbeiter einen anderen Job beim Betreiber der Atomkraftwerke, dem französischen Konzern Engie, bekommen. Ein kleines Team soll bis 2027 den Rückbau der Anlage vorbereiten.

Wie es in Frankreich in puncto Atomkraft weitergeht

Während in Belgien ein Teil der Atomkraftwerke stillgelegt wird, denkt man in Frankreich nicht nur über eine Verlängerung der Laufzeit der bestehenden 56 Meiler nach – auch der Neubau von Reaktoren ist im Gespräch. Der Energiekonzern EDF plant den Bau sechs neuer Anlagen, die Kosten dafür werden auf 51,7 Milliarden Euro geschätzt. Die neuen Reaktoren sollen jeweils paarweise am Standort bereits bestehender Atomkraftwerke gebaut werden. Cattenom ist dabei wohl nicht im Gespräch.