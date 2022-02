Mobilfunk : Störung im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom behoben (Update)

Am Dienstag kam es im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom zu einer Störung. Davon betroffen waren vor allem Nutzer von Android-Geräten. Wieso Apple-Nutzer trotz Störung telefonieren konnten.

Am Dienstagnachmittag meldete die Deutsche Telekom per Twitter eine Störung in ihrem Mobilfunknetz: „Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen“, teilte der Konzern per Twitter mit. Die Telekom-Störung hielt auch am Abend noch an. Es handele sich um einen „Fehler bei Voice-over-LTE“. Seit dem späten Dienstagabend ist das Problem aber behoben.