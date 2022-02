Mobilfunk : Störung im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom - Wie man trotzdem telefonieren kann

Derzeit kommt es im Mobilfunktnetz der Deutschen Telekom zu einer Störung. Was davon alles betroffen ist und wie man trotz Störung telefonieren kann.

Am Dienstagnachmittag meldet die Deutsche Telekom per Twitter eine Störung in ihrem Mobilfunknetz: „Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen“, teilte der Konzern per Twitter mit. Die Telekom-Störung hielt auch am Abend noch an. Es handele sich um einen „Fehler bei Voice-over-LTE“.