Temperaturen in Rheinland-Pfalz gehen zurück

Offenbach/Mainz Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz gehen zu Beginn der Woche weiter zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, wird es am Montag nicht wärmer als 13 Grad. Dazu könne es vereinzelt Nebel geben, meist sei es aber heiter bis wolkig.

