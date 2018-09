später lesen Temperaturen über 25 Grad: Spätsommer gibt noch nicht auf FOTO: Bodo Marks FOTO: Bodo Marks Teilen

Nach einem herbstlichen Wochenende kehrt am Montag der sonnige Spätsommer zurück. Bereits am Sonntag werde es wieder wärmer und in der kommenden Woche seien Sommertage mit über 25 Grad vielerorts wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa