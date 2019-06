Temperaturen über 30 Grad an Rhein, Mosel und Saar

Offenbach Sonnenschein und hohe Temperaturen: Auch an Rhein, Mosel und Saar wird es in den kommenden Tagen richtig heiß. „Wenn es perfekt läuft, dann reicht's zur Wochenmitte auch für 40 Grad“, sagte der Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag.

Besonders wer am Rhein und seinen Nebenflüssen wohne, sei von der Hitze betroffen. Aber auch andernorts werde es heiß in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Am Sonntag zeigt sich meist die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 Grad im Bergland und bis zu 31 Grad in den anderen Landesteilen. Die Nacht zu Montag verspricht mit Tiefstwerten zwischen 20 und 15 Grad nur wenig Abkühlung. In Tälern sind bis zu 12 Grad möglich.