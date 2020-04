Temperaturen von bis zu 24 Grad zu Wochenbeginn

Die Sonne scheint durch leichte Cirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild/Symbolbild.

Offenbach Viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 24 Grad: So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. „Es bleibt beim Frühlingswetter“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Tagsüber gebe es am Montag noch einmal ausgesprochen viel Sonne. Die Temperaturen kämen bei lediglich schwachem Wind an 24 Grad heran. Im Bergland sei es mit 20 Grad etwas kühler.