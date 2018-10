später lesen Termin für Abbruch des Problemteils der Schiersteiner Brücke FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

In der kommenden Woche startet der Abriss des Teils der Schiersteiner Brücke, an dem die Probleme vor Jahren begonnen haben. Vom 17. Oktober (ab 21.00 Uhr) bis 22. Oktober (5.00 Uhr) rücken die Arbeiter dem sogenannten Herzstück-Ost auf rheinland-pfälzischer Seite zu Leibe, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstag in Koblenz mitteilte. dpa