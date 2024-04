Kriminalität Termin für Prozess wegen Gefangenenbefreiung bekannt

Nach der Befreiung eines Häftlings der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim beginnt am 21. Mai um 9.00 Uhr vor dem Amtsgericht Ludwigshafen der Prozess gegen zwei mutmaßliche Beteiligte. Zur Hauptverhandlung seien vier Zeugen geladen, darunter die ermittelnden Polizeibeamten, teilte die Justiz in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Freitag mit.