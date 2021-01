Terminvergabe für Impfzentren gestartet

Das Symbolfoto zeigt eine Spritze mit einem Tropfen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz hat am Montag für Über-80-Jährige und die Mitarbeiter von ambulanten Rettungs- und Pflegediensten sowie Intensivstationen die Terminvergabe für Corona-Impfungen in einem der Impfzentren begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Termine werden telefonisch unter der Rufnummer 0800 5758100 vergeben. Sie können aber auch über die Internetseite www.impftermin.rlp.de festgemacht werden.

Angehörige von Impfinteressierten berichteten am Vormittag über Probleme bei den Anmeldungen. So sei die Hotline zwischenzeitlich nicht erreichbar, ebenso wenig die Internetseite. Zudem breche die Seite mitunter zusammen, und das Anmeldeverfahren sei kompliziert, hieß es. Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz sind von Donnerstag an geöffnet. Es müssen zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen gespritzt werden.

Wer über 80 Jahre alt ist, muss am Telefon sein Geburtsdatum nennen. Die anderen Impfberechtigten werden noch nach ihrer beruflichen Tätigkeit gefragt. Diese müssen sie beim Impftermin nachweisen, sonst werden sie wieder weggeschickt. Menschen, die noch nicht zu einer Corona-Schutzimpfung zugelassen sind, sollen noch nicht beim Call-Center anrufen.