Umsturzpläne Terror-Prozess: Angeklagter beschreibt sich als „friedlich“

Die Anklagebehörde wirft dem Mann unter anderem die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Er soll Mitglied eines Zusammenschlusses namens „Kaiserreichsgruppe“ gewesen sein. Diese soll einen Umsturz in Deutschland mit Waffengewalt geplant haben, in diesem Rahmen sollte der Bundesgesundheitsminister während eines Auftritts in einer Talkshow entführt werden. Eine Tötung seiner Personenschützer hätten die Täter dabei der Anklage zufolge in Kauf genommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der heute 62-Jährige bei dieser Entführung mitwirken wollte.