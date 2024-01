Ermittlungen gegen Vereinte Patrioten Terrorverdächtiger Trier-Saarburger seit drei Monaten im Gefängnis: Wann mit der Anklage zu rechnen ist

Ein Anfang Oktober wegen Terrorverdachts festgenommener Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg sitzt weiter in Untersuchungshaft. Dem 52-Jährigen wird von der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. Das sagte Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.