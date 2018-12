später lesen Terrorverdächtiger: Polizei in Rotterdam will Auslieferung FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Die Polizei der niederländischen Hafenstadt Rotterdam hat die Auslieferung eines in Mainz festgenommenen Terrorverdächtigen in die Niederlande beantragt. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag. dpa