später lesen Terrorverdächtiger soll ausgeliefert werden FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der in Mainz festgenommene terrorverdächtige Syrer soll Anfang nächster Woche in die Niederlande ausgeliefert werden. Das teilte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Mittwoch mit. Seine Behörde habe das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz gebeten, „die Überstellung des Verfolgten in die Niederlande in Amtshilfe vorzunehmen“. dpa