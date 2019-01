später lesen Test mit bundesweit erstem Post-Autoschalter: Erste Bilanz Teilen

Am bundesweit ersten Autoschalter der Deutschen Post DHL Group in Bad Kreuznach können seit einigen Wochen Pakete bequem vom Steuer aus abgegeben und entgegengenommen werden. Am heutigen Freitag (14.30 Uhr) will der Konzern eine erste Bilanz ziehen zum Testlauf. dpa