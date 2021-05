Teststellen mit Mängeln: Land will Überprüfung ausweiten

Mainz Schlechte Durchlüftung und Missachtung der Abstandsregel - in Germersheim wurde deswegen ein Schnelltest-Zentrum geschlossen. Inspektionen sollen die Sicherheit gewährleisten.

Nach ersten Inspektionen von Corona-Teststellen in Rheinland-Pfalz sind bislang fünf Teststellen wegen Mängeln geschlossen worden. Der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, kündigte eine Fortsetzung und Ausweitung der Inspektionen an. Hinweise auf möglichen Abrechnungsbetrug wie in Nordrhein-Westfalen und Bayern wurden in Rheinland-Pfalz bislang nicht bekannt.