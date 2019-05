Teuerung in Rheinland-Pfalz schwächt sich ab

Bad Ems Die Preise für Lebensmittel, Benzin, Dienstleistungen und andere Güter sind in Rheinland-Pfalz im Mai nicht mehr ganz so kräftig gestiegen wie im Vormonat. Die Teuerungsrate, also die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, ging von 1,9 auf 1,5 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa