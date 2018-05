später lesen Teuerungsrate sinkt im April: Äpfel spürbar teurer FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz ist im April leicht gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, lag sie um 1,5 Prozent über dem Niveau des gleichen Vorjahresmonats. Im März 2018 hatte die Inflationsrate noch 1,7 Prozent betragen. Die Energiepreise waren im April 2018 nur um 0,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Für Lebensmittel mussten die Verbraucher wesentlich tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat - die Preise stiegen um 3,5 Prozent. Ausreißer waren Äpfel: Ihre Preise legten um 27,7 Prozent zu - nach einem schlechten Erntejahr 2017. Im direkten Vergleich zwischen März 2018 und April 2018 sanken die Verbraucherpreise im Land leicht um 0,1 Prozent. dpa