FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul

Teure Energie lässt Preise steigen, Teuerungsrate sinkt

Die Preise in Rheinland-Pfalz sind im Juli weiter gestiegen - das Tempo hat aber etwas nachgelassen. Weil Heizöl und Kraftstoffe deutlich teurer als ein Jahr zuvor waren, lag die Inflationsrate bei 1,9 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit. dpa