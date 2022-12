Handel : Teure Energie, wenig Personal: Bleiben Geschäfte montags zu?

Trier Diskussion über kürzere Ladenöffnungszeiten wegen gestiegener Kosten. Die Händler in der Region sind skeptisch. Sie warnen vor Umsatzverlusten und unattraktiven Innenstädten.

Sechs Tage die Woche haben die meisten Geschäfte auf. Doch damit könnte schon bald Schluss sein. Wegen der hohen Energiepreise überlegen offenbar viele Händler ihr Geschäft an einem Tag in der Woche zu schließen. „Es könnte sein, dass der Montag ein großer Schließtag im Handel wird“, sagt Thomas Scherer, Geschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz.

Der Montag gilt ohnehin als einer der umsatzschwächsten in der Woche. Zwar hätten sich die Kunden daran gewöhnt, dass die Läden an sechs Tagen die Woche geöffnet seien. „Es ist die Frage, ob wir uns als Gesellschaft das noch leisten können, wenn die Ressourcen – Energie und Personal – für diese langen Öffnungszeiten möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen“, gibt Scherer zu bedenken. Ein Öffnungstag weniger in der Woche bedeutet für die Geschäfte aber auch: möglicher Umsatzrückgang und Kundenverlust. „Es muss jeder Händler für sich abwägen, was er macht“, sagt Scherer. In Wittlich werden die meisten Geschäfte wie gewohnt öffnen, sagt Claudia Jacoby, Vorsitzende des Stadtmarketing Wittlich. Nur ein Händler plane derzeit, sein Geschäft an einem Tag zu schließen. „Für die Kunden, die für ihre Besorgungen extra nach Wittlich kommen, ist die Verlässlichkeit auf die bisher geltenden Öffnungszeiten sehr wichtig“, sagt die Buchhändlerin.