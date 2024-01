Bis zu 200 Euro Teures Bewohnerparken in Trier: Freie Wähler wollen neue Regel für Gebühren ändern

Seit April vergangenen Jahres dürfen die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz selbst festlegen, wie viel sie von Bewohnern fürs Parken verlangen. Zuvor war die Sache noch landesweit geregelt - mit einer Gebühr von maximal 30,70 Euro pro Jahr. Diese Einheitlichkeit gibt es nun nicht mehr. Nach der Änderung haben einige Städte in Rheinland-Pfalz die Gebühren deutlich angezogen, was vielerorts für Diskussionen gesorgt hat.