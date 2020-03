TGV-Zug wegen Erdrutsch teils entgleist

Straßburg Kurz nach Abfahrt in Straßburg fährt der Hochgeschwindigkeitszug gegen eine Erdlawine und kommt auf offener Strecke zum Stehen. Mehrere Menschen sind leicht verletzt. Der Zugführer muss zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.

Wegen eines Erdrutsches ist ein TGV-Hochgeschwindigkeitszug nördlich von Straßburg teilweise entgleist. Der Zugführer erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen, wie die französische Staatsbahn SNCF am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen und befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Präfektur Bas-Rhin sprach von 21 Menschen mit leichten Verletzungen, drei von ihnen mussten behandelt werden.