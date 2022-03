Wissenschaft : Theaterabenteuer im Archäologischen Zentrum

Mainz Ein Ortswechsel ist immer eine Bereicherung - diese Erfahrung macht das Staatstheater Mainz mit einer Aufführung im Neubau des Leibniz-Forschungsmuseums RGZM. Im Schauspiel „Rob“ verschmilzt das Stück mit dem besonderen Raum.

„Mit dem Theater gelegentlich den Ort zu wechseln, ist ein Prinzip, an das wir absolut glauben“, sagt der Intendant des Staatstheaters Mainz, Markus Müller. Das biete sich etwa an, wenn der Stoff mit der ungewohnten Umgebung zu tun habe. Auch „wenn das künstlerische Team Lust auf die Herausforderung hat und das Publikum die Offenheit, uns dabei gedanklich und physisch zu begleiten, können solche Theaterabenteuer sehr bereichernd sein“. Im Fall von „Rob“ treffe dies alles zu.

„Bühne, Kostüme und Spiel verschmelzen in diesem Stück mit dem Raum“, sagt Müller der Deutschen Presse-Agentur. „Rob kommt fast wie eine Oper daher oder wie ein antiker griechischer Stoff, in dem bukolische Bilder sich ins Fratzenhafte verzerren und wir nicht mehr wissen, wem oder was wir glauben können.“ Auch in dem künftigen Museum - die Eröffnung der Ausstellung ist für 2024 geplant - werde es einmal darum gehen, die Zeugnisse der Vergangenheit zu befragen und aus einzelnen Stücken die Geschichte ferner Zeiten zusammenzusetzen.