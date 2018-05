später lesen Theaterstück: Der junge Marx streitet mit seinem Denkmal FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Der Streit um ein großes Karl-Marx-Denkmal in Trier wird jetzt in einem Theaterstück vom jungen Marx höchstpersönlich bei einem Spaziergang durch die Stadt aufgearbeitet. An der Seite des 17-Jährigen läuft die bronzene Statue des alten Marx in Gestalt eines maskierten Statisten mit: Bei „Marx! Love! Revolution!“ des Berliner Autors Johannes Kram handelt es sich um ein „Theaterstück zum Mitgehen“, das am Mittwoch uraufgeführt wurde. dpa