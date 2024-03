Auszeichnungen Theatertage: Verleihung von Lasker-Schüler-Dramatikpreis

Mit der Verleihung des diesjährigen Else Lasker-Schüler-Dramatikpreises an den Dramatiker Wolfram Lotz beginnen an diesem Samstag (17.00 Uhr) in Trier die dritten Theatertage Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wollte laut Programm die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung an den gebürtigen Hamburger überreichen. Zur Förderung der deutschsprachigen Dramatik verleiht das Pfalztheater Kaiserslautern im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur seit 1993 den Else Lasker-Schüler-Dramatikpreis alle zwei Jahre.