Auszeichnungen Theatertage: Verleihung von Lasker-Schüler-Dramatikpreis

Mit der Verleihung des diesjährigen Else Lasker-Schüler-Dramatikpreises an den Dramatiker Wolfram Lotz haben am Samstag in Trier die dritten Theatertage Rheinland-Pfalz begonnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreichte die mit 10 000 Euro dotierte Ehrung an den gebürtigen Hamburger - für dessen „herausragendes Gesamtwerk“. Die Auszeichnung sei einer der wichtigsten Preise für zeitgenössische Dramatik im deutschen Sprachraum, sagte Dreyer.