Einmal jährlich Missbrauchsskandal: Bistum Trier klärt über Aufarbeitung auf

Das Bistum Trier hat bisher 2,14 Millionen Euro Entschädigungszahlungen an Missbrauchsopfer geleistet. Hinzu kommen noch einmal 107.000 Euro Therapiekosten. Das sagte Triers Bischof Stephan Ackermann bei der Vorstellung des ersten Jahresberichts Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Künftig will das Bistum Trier einmal jährlich darüber Rechenschaft ablegen, welche Anstrengungen und Initiativen bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals sowie bei der Vorbeugung ergriffen worden sind. Damit sei man bundesweit Vorreiter, sagte Ackermann am Dienstag.