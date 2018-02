später lesen Theologe: Ausbildung von Priesterkandidaten an weniger Orten FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Angesichts schwindenden Priester-Nachwuchses geht der Trierer Theologe Christoph Ohly von einer stärkeren Bündelung der Ausbildung aus. Denkbar sei, dass in den sieben deutschen Kirchenprovinzen jeweils ein bis zwei zentrale Ausbildungsorte für Priesterkandidaten ausgewählt würden, sagte der Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät Trier der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe heute schon die „Tendenz zu Kooperationen“, aber offiziell hätten die meisten der insgesamt 27 Diözesen in Deutschland derzeit noch eigene Priesterseminare. dpa