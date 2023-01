Das Leben in Listen : Entspannen im warmen Wasser – sieben Thermen in der Umgebung

Ein Besuch in der Therme tut nicht nur gut, sondern soll auch viele gesundheitliche Vorteile haben (Symbolbild). Foto: picture-alliance/ dpa/Rainer Jensen

Trier/Eifel/Luxemburg/Saarbrücken Draußen regnet es ununterbrochen, der Wind peitscht durch die Bäume, und es ist ungemütlich kalt. Genau das richtige Wetter für einen Besuch in der Therme. Hier sind sieben Vorschläge in der näheren Umgebung.

Im warmen Wasser schweben, immer ein leises Plätschern im Ohr, tiefe Atemzüge im Dampfbad nehmen oder die Wärme in der Sauna genießen, den Duft des letzten Aufgusses noch in der Nase. Der Besuch in der Therme soll nicht nur entspannen, sondern auch viele gesundheitliche Vorteile haben. In der Umgebung gibt es mehrere Thermen, die nah genug für einen Tagesausflug sind. Sieben Tipps ohne Anspruch auf Vollständigkeit und in willkürlicher Reihenfolge.

Moseltherme Traben-Trarbach

Traben-Trarbach ist der einzige Ort an der Mosel, der über eine Thermalquelle verfügt, die in ein Hallenbad eingespeist wird – nämlich in die Moseltherme. Dort bieten Bade- und Saunalandschaft Raum für Entspannung, aber auch für sportliche Aktivitäten. Außerdem gibt es dort ein Therapiezentrum und eine Wellnessoase.

Laut aktueller Mitteilung hat die Moseltherme zwar vom 16. Januar bis 5. Februar wegen der jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Therapiezentrum und Wellnessoase stehen währenddessen allerdings weiter zur Verfügung. Ab dem 6. Februar soll die Moseltherme dann wieder geöffnet haben. Weitere Infos gibt es unter www.moseltherme.de. Die Adresse lautet: Wildsteiner Weg 5, 56841 Traben-Trarbach.

Vulkaneifel Therme Bad Bertrich

Die Vulkaneifel Therme in Bad Bertrich (Landkreis Cochem-Zell) ist nach eigenen Angaben Deutschlands einzige Glaubersalztherme. Das Thermalwasser kommt aus einer Tiefe von zwei Kilometern und tritt mit einer Temperatur von 32 Grad an die Oberfläche. Schon die Römer sollen dessen Heilwirkung geschätzt haben. In der Therme können die Besucher das auf mehr als 500 Quadratmeter Wasseroberfläche genießen.

Auch eine umfangreiche Saunalandschaft gibt es, genauso wie einen Therapie- und Wellness-Bereich. Weitere Informationen gibt es auf www.vulkaneifeltherme.de, dort stehen auch die täglichen Öffnungszeiten der verschiedenen Bereiche. Die Adresse lautet: Clara-Viebig-Straße 3-7, 56864 Bad Bertrich.

Therme Euskirchen

Die Therme Euskirchen liegt in der nordrhein-westfälischen Eifel, etwa 45 Minuten von Hillesheim entfernt. Die Badewelt bietet gleich drei verschiedene Bereiche: Vitaltherme und Sauna (textilfrei, ab 16), das Palmenparadies, eine Badelandschaft mit mehr als 500 Palmen (ab 16, Kleinkinder bis einschl. 3 Jahre frei, an Samstagen sowie in den Ferien außer Winterferien ohne Altersbeschränkung) sowie das Sportbad (ohne Altersbeschränkung).

Laut Homepage ist der Eintritt nur mit einem tagesdatierten Online-Ticket möglich. Dieses kann über die Homepage gekauft werden (www.badewelt-euskirchen.de). Dort gibt es auch alle Informationen zu den verschiedenen Öffnungszeiten der Bereiche. Die Adresse lautet: Thermenallee 1, 53879 Euskirchen.

Das Bad Merzig

Das Bad im saarländischen Merzig bietet für seine Besucher ebenfalls mehrere Bereiche an. Die Wasserwelt ist der Sport- und Freizeitbereich. In der Thermalwelt gibt es unter anderem Becken mit Bietzener Heilwasser. Das ist Grundwasser, das laut der Tourismus Zentrale Saarland zwischen 5.000 und 15.000 Jahre alt ist. Auch eine Saunawelt und eine Massagewelt gibt es im Bad.

Laut einer Pressemitteilung sind die beiden beheizten Außenbecken der Thermal- und Wasserwelt derzeit geschlossen, um Energie zu sparen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.dasbadmerzig.de. Dort stehen auch die täglichen Öffnungszeiten der verschiedenen Bereiche. Die Adresse lautet: Saarwiesenring 3, 66663 Merzig.

Saarland Therme Kleinblittersdorf

Die Saarland Therme liegt in Kleinblittersdorf (Regionalverband Saarbrücken). Sie wurde nach maurisch-andalusischem Vorbild gebaut. Dabei finden sich auch Originale aus den Ländern dieser Kulturen in der Therme, zum Beispiel in Marokko gefertigte Holzrahmen. Der Stil umfasst das ganze Bad, sowohl die Wasserwelt in der Therme als auch die große Saunalandschaft. Auch ein Spa gibt es in der Saarland Therme.

Die Therme bezieht Heilwasser aus der hauseigenen Quelle Rilchingen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.saarland-therme.de. Dort stehen auch die täglichen Öffnungszeiten (ebenfalls bereits für die saarländischen Faschingsferien). Die Adresse lautet: Zum Bergwald 1, 66271 Kleinblittersdorf.

Les Thermes Strassen

Auch in Luxemburg gibt es mehrere Bäder. Eines ist Les Thermes in Strassen westlich der Stadt Luxemburg, das von der Ferne aussieht wie ein Ufo. Es bietet ein Erlebnisbad sowie einen Sauna- und Wellnessbereich mit mehreren Saunen. Außerdem befindet sich dort ein Fitnessstudio und ein Schönheitsinstitut mit Massagen und weiteren Angeboten.

Laut Mitteilung auf der Homepage sind aus Energiespargründen die Beckentemperaturen leicht angepasst worden. Außerdem sind das Außenbecken im Schwimmbad und die Sauna „Feier“ geschlossen. Weitere Infos sowie die Öffnungszeiten der verschiedenen Bereiche gibt es auf der Internetseite www.lesthermes.net. Die Adresse lautet: Rue des Thermes, L-8018 Strassen.

Thermalbad Bad Mondorf

Das Thermalbad in Bad Mondorf namens Mondorf Domaine Thermal liegt in Luxemburg nahe an der deutschen und französischen Grenze. Dort gibt es einen Wellnessbereich unter anderem mit Thermalbecken, Saunen und Hammams, aber auch einen Fitnessbereich und ein Spa. Außerdem gibt es Kuren und andere Gesundheitsangebote.

Zum Energiesparen wurde laut Mitteilung auf der Homepage die Wassertemperatur in den Becken angepasst sowie die Raumtemperatur in den Gebäuden gesenkt und die Öffnungszeiten einiger Saunen und Hammams unter der Woche angepasst. Weitere Informationen sowie alle Öffnungszeiten gibt es unter www.mondorf.lu. Die Adresse lautet: Avenue des Bains, L-5601 Mondorf-les-Bains.