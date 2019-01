später lesen Theurer bezeichnet Kramp-Karrenbauer als „Boom-Bremse“ FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

FDP-Landeschef Michael Theurer hat nach eigenen Worten erhebliche Zweifel an der Wirtschaftskompetenz der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Er sei gespannt, ob die richtigen inhaltlichen Impulse von ihr kämen, sagte Theurer am Samstag auf dem Landesparteitag der Liberalen in Fellbach bei Stuttgart. dpa