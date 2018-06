später lesen Thirty Seconds to Mars heizen bei „Rock am Ring“ ein FOTO: Michael Nelson FOTO: Michael Nelson Teilen

Bei sommerlichen Temperaturen und Unwettergefahr beginnt heute das Musikfestival „Rock am Ring“. Zum Auftakt heizen die US-Band Thirty Seconds to Mars und Schock-Rocker Marilyn Manson den Fans in der Eifel ein. dpa