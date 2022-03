Ukraine-Krieg : Thomas Anders: Russische Bevölkerung nicht stigmatisieren

Berlin Sänger Thomas Anders, der seit seiner Zeit mit Modern Talking eine große Anhängerschaft in Russland hat, verstören die Bilder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. „Es ist für mich unvorstellbar, und ich bin fassungslos“, sagte Anders der Deutschen Presse-Agentur.

Der 59-Jährige, der in Koblenz lebt, warnt gleichzeitig davor, Menschen mit russischen Wurzeln in Deutschland zu stigmatisieren. „Wir müssen in uns gehen. Es ist doch nicht die russische Bevölkerung, die den Krieg möchte. Die Ukraine ist ein Brudervolk. Fast alle Russen, die ich kenne, haben Verwandte oder Freunde in der Ukraine und umgekehrt.“