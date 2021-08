THW-Helfer bei Einsatz im Hochwassergebiet verletzt

Altenahr Zwei Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) haben sich beim Einsatz im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz verletzt. Bei beiden Männern bestehe keine Lebensgefahr, teilte das THW am Montag mit. Beide seien nach dem Unfall in Altenahr am Sonntag zur Behandlung in das Uniklinikum nach Bonn gebracht worden.

Ihr Zustand sei stabil. Die Ursache der Verletzungen war zunächst unklar.