THW plant Bau von zehn Behelfsbrücken im Ahrtal

Dernau Dem Ahr-Hochwasser sind auch Brücken zum Opfer gefallen. Dauert ihr Neubau oft Jahre, kann es in der Not auch weitaus schneller gehen.

Nach einer schon in Betrieb genommenen ersten zweispurigen THW-Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler sei am vergangenen Sonntag eine zweite einspurige Flussquerung in Dernau fertigstellt worden, die im Laufe dieser Woche für den Verkehr inklusive Lastwagen freigegeben werden soll. „Sie ist von etwa 40 bis 50 Kräften mit Muskelkraft in zwei Tagen gebaut worden“, erklärte Walsdorf. Mit Betonfundamenten sowie vorgefertigten Rahmen und Trägern aus Metall: „Das ist wie bei einem Stabil-Baukasten für Kinder, bloß in groß.“