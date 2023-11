Hilfsorganisation THW-Zentrallager für Auslandseinsätze zieht um nach Hilden

In dem 42.000 Quadratmeter großen Areal in Hilden ist der Organisation zufolge Platz für 8500 Euro-Paletten Einsatzausstattung, Geräte und Werkzeuge. Seit September sei das Material in mehreren Sammeltransporten nach NRW gebracht worden. Ende November werde der Umzug abgeschlossen sein. Im Logistikzentrum lagere dann das Material für Einheiten wie die Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland, für die Einheit Wasser Ausland sowie für die Kommunikations- und Camp-Ausstattung. In einem weiteren Logistikzentrum in Bayern bewahre das THW die Ausstattung für Teams auf, die spezialisiert seien auf den Auf-, Aus- und Rückbau von Camps für Friedenskräfte.