Nach fast sommerlichen Osterfeiertagen steigt an Mosel und Saar in den kommenden Tagen die Chance auf Regen. „Das Tief „Sander“ sorgt ab Mittwoch für unbeständigeres Wetter“, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag. dpa