Die in Rewe-Märkten verkauften Tiefkühlpizzen der Marke Gustavo Gusto könnten möglicherweise mit scharfkantigen Kunststoffteilen verunreinigt sein. Das Unternehmen Franco Fresco rief am Montag die Pizza „Gustavo Gusto I like Pizza Prosciutto“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Mai 2019 zurück. dpa