Bestände gehen zurück Bedrohtes Muskelpaket: Der Igel ist das Tier des Jahres 2024

Bewaffneter Friede heißt sein Gedicht, in dem sich Fuchs und Igel begegnen. Ein Tier mit etwa 8000 Stacheln, jeder ein eigener Muskel, müsste eigentlich Angst machen. Wenn diese Stacheln aber an einem kaninchengroßen, braunen Einzelgänger hängen, der sich am liebsten einfach nur in Büsche und Sträucher zurückzieht und nachts friedlich durch die Gärten streift, verwandelt sich ein Muskelprotz wie der Igel schnell in einen niedlichen Weggefährten.