Volksverhetzung und Verleumdung Regionale Querdenkerin und Ärztin sitzt erneut im Gefängnis

Eine in der Region bekannte Kinderärztin und Querdenkerin sitzt erneut im Gefängnis. Beamte der Kripo Wittlich haben die 62-Jährige am Mittwoch im Auftrag der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus festgenommen und ihre Wohnung durchsucht. Das gab der Koblenzer Generalstaatsanwalt Harald Kruse am Donnerstag bekannt.