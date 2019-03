später lesen Tiere nicht artgerecht gehalten: Berufungsprozess begonnen Teilen

Weil sie Dutzende Tiere nicht artgerecht gehalten haben soll, ist eine Frau im Oktober 2018 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden - in Landau begann am Montag der Berufungsprozess. Die Verteidigung will mindestens eine Bewährungsstrafe erreichen. dpa