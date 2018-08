Die rheinland-pfälzischen Tierheime kämpfen mit der Hitze und vollen Käfigen: Die Gehege vieler Tierheime seien zur Zeit besonder voll, berichtet Andreas Lindig vom rheinland-pfälzischen Tierschutzbund. dpa

Vielerorts herrsche ein regelrechter „Vermittlungsstau“. Um den Tieren die Hitze erträglicher zu machen, verteilen die Helfer in Tierheimen in Mainz und Idar-Oberstein tiefgefrorenes Wurstwasser an die Tiere und bauen Planschbecken auf. Dort werden seit einigen Wochen auch vermehrt Wildtiere abgegeben. Insbesondere Igel und junge Mauersegler leiden unter der Trockenheit und landen in den Tierheimen.