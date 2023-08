Tierschutz Kein Geld für den Tierarzt: Immer mehr kranke Hunde und Katzen landen im Tierheim

Der Eifeler Tierschützer nennt die hohen Tierarztkosten als Ursache der schwierigen Lage. „Die von der Tierarzt-Lobby durchgedrückte neue Gebührenordnung ist schuld daran, dass Tiere krank werden oder sterben, weil sie nicht mehr behandelt werden.“ Im November 2022 war diese in Kraft getreten. Bei Katzen verdreifachten sich so die Kosten für eine allgemeine Untersuchung fast: Sie stiegen von 8,98 Euro auf 23,62 Euro. Hinzu kommen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das macht also minimum 28,11 Euro für eine simple Untersuchung. Im einfachen Satz. Bei schwierigen Patienten oder am Wochenende können daraus im doppelten Satz auch 56 oder im dreifachen gar 84 Euro werden.