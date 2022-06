Haustiere : Tierpensionen schon jetzt ausgebucht

In der Tierpension Wahl in Kleinblittersdorf stehen zwei Hunde hinter einem Gitter. Foto: Katja Sponholz/dpa/Archivbild

Saarbrücken/Trier Die neuen Reisemöglichkeiten nach der Corona-Pandemie bekommen auch die Tierpensionen zu spüren: Sowohl in Saarland als auch in Rheinland-Pfalz sind sie schon jetzt über Wochen voll belegt.

Michael Wahl aus Kleinblittersdorf berichtet, dass sich bereits Hunderte Hundebesitzer in den letzten Wochen um einen Platz für die 20 Zwinger bemüht hätten und die Wartelisten lang seien. Ausgebucht ist auch das Hundehotel „Mosel Dogs“ in Schweich. „Bis nach den Herbstferien im Oktober gibt es so gut wie keine Chance mehr auf einen Platz“, sagt Inhaberin Jennifer Sonnendecker. Den Ansturm erklärt sie sich vor allem durch die Entwicklung in der Corona-Zeit: „In der Pandemie hat ja jeder einen Hund bekommen, viele auch einen zweiten. Es gibt einfach dieses Mehr an Hunden.“