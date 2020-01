Tierseuchenkassen-Vorstand: Wildschwein-Bestand reduzieren

Pirmasens Zum Schutz der Nutztierbestände vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) fordert der Vorsitzende der Tierseuchenkasse in Rheinland-Pfalz weitergehende Schritte. „Was Wildschweine angeht, könnte mehr getan werden“, sagte Uwe Bißbort der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der Bestand der Schwarzkittel, die ASP einschleppen könnten, müsse deutlich reduziert werden. Waldbiologen sprächen von einem optimalen „Zielbestand“ von zwei Wildschweinen pro 100 Hektar, erklärte Bißbort, der selbst Schweine in einem Betrieb in Pirmasens hält. In Rheinland-Pfalz seien es 15 bis 25 Tiere pro 100 Hektar.