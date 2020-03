Tiertransporter auf A1 umgekippt: 130 tote Schweine

Altrich Eine Schweinetransporter kommt am Samstagmorgen von der Straße ab. Rund 130 Schweine sterben. Weitere 65 werden lebend zum Schlachthof transportiert - und können nicht verwertet werden.

Rund 130 Schweine sind beim Unfall eines Tiertransporters auf der Autobahn 1 nahe Bernkastel-Wittlich gestorben. Der Fahrer kam mit dem Schweinetransporter am Samstagmorgen von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Die Zugmaschine des Transporters rammte demnach eine Schutzplanke und kippte schließlich samt Anhänger um. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde zunächst in einem Krankenhaus untersucht, blieb aber unverletzt. Warum der Tiertransporter von der Straße abkam, war nach Angaben der Polizei von Sonntag noch unklar.

Ein Teil der Schweine starb in Folge des Unfalls sofort, weitere verletzte Tiere wurden in Zuständigkeit des Veterinäramtes demnach noch vor Ort getötet. Rund 65 Schweine, die den Unfall überlebten, wurden zu ihrem ursprünglichen Ziel abtransportiert - einem Schlachthof, wie ein Sprecher der Polizei Trier am Sonntag sagte. Doch dieser habe die Tiere nicht verwerten können. Aufgrund der großen Menge an Adrenalin, das die Schweine in Folge des Unfalls ausgeschüttet hätten, sei ihr Fleisch ungenießbar geworden.